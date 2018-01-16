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Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Merkezefendi ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Dartanel Caddesi'nden Şirinköy yönüne giden Yasin Tüysüz'ün kullandığı 20 ANF 96 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Fatih Acar yönetimindeki 06 FS 7852 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 4'ü kamyonette 3'ü otomobilde olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #kamyonet #kaza #otomobil #trafik kazası
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