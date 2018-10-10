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Denizli'de şiddetli yağış

Yağışlı hava Ege'de hayatı olumsuz etkiliyor. Denizli'de şiddetli yağış nedeniyle kent merkezi ve Kale ilçesinde yollar dereye döndü, su baskınları yaşandı.

Denizli'de şiddetli yağış

Denizli'de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, aniden bastıran yağmur ve doludan korunmak için saçak altlarına sığındı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri, rögar kapaklarını açarak biriken suyu tahliye etti. İş yeri sahipleri de belediye ekiplerinin yardımıyla biriken suyu boşalttı. Yollarda toplanan çamur görevlilerce temizlendi.

Su basan bazı yol ve mahallelerde mahsur kalan 7 vatandaş, görevliler tarafından kurtarıldı. Ekipler yağış dolayısıyla 284 su baskını ihbarına müdahale etti.

Kale ilçesinde de dolu nedeniyle bazı iş yerlerinin tenteleri çöktü. Dereye dönen caddelerde araçlar güçlükle ilerledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mustafa kemal bulvarı #Kale ilçesi #ege #denizli
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