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Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

Pamukkale ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki silahkavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Topraklık Mahallesi 630 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada, İsmail G. ile Nejdet D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralama #silah #kavga
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