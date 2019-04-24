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Denizli'de silahlı kavga: 3 yaralı

Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Denizli'de silahlı kavga: 3 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozburun Mahallesi 7116 Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasının önünde, iş yerinin satışı ve devriyle ilgili olarak iki grup arasında kavga çıktı.

Kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında, Yunus G. ile Zeki K. tabancayla, Serkan B. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli
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