HDP Denizli İl Başkanı Eker, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

HDP Denizli İl Başkanı Mehmet Sıddık Eker, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen HDP İl Başkanı Eker'i gözaltına aldı.



Polis ekiplerinin HDP İl Başkanlığı binasında arama yaptığı öğrenildi.



Eker'in emniyetteki işlemleri sürüyor.