Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ramazan Koç'un kullandığı 20 FU 100 plakalı otomobil, Karakurt Mahallesi Ovacık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarptı.



Kazada araçta sıkışan 6 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.



Ayşe Özırmak'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan sürücü Koç ile yolcular Gökhan Tutumlu, Osman Kaksal, İbrahim Kaksal ve Saadettin Ahmet Kındıl, hastanelere sevk edildi.



Yaralılardan Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.