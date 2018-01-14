Denizli'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.



Hüseyin Çelik'in kullandığı 07 GL 447 plakalı kamyon, sisin etkili olduğu Denizli-Antalya karayolunun Tavas makası mevkisinde Mustafa Yavuz yönetimindeki 20 AR 231 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Kazada otomobilde bulunan Raziye Yavuz ve Osman Dağlar yaralandı. Sağlık ekipleri, Dağlar'ın kopan dudak parçasını kaza yerinde aradı ancak bulamadı.



112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Sis etkili oluyor

Öte yandan, yoğun sis nedeniyle Denizli-Antalya ve Denizli-Afyonkarahisar karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.