Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı
Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı
Irak, IŞİD'in Suriye'deki hedeflerini vurdu
Irak, IŞİD'in Suriye'deki hedeflerini vurdu
Doğu Perinçek'ten yurttaşlara mesaj
Doğu Perinçek'ten yurttaşlara mesaj
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

Denizli'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinden Pamukkale'ye giden, çoğunluğu Rus ve Ukraynalı 32 turistin bulunduğu Oktay C. yönetimindeki 07 KBJ 10 plakalı otobüs, Acıpayam ilçesi Aligöz mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Kazada yaralanan 15 turist ile 2 tur rehberi, Acıyapam ve Serinhisar ilçeleri ile kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan 17 turist, başka bir otobüsle Antalya'ya gönderildi.

Çalışmalar nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri kaza yerinde inceleme yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.