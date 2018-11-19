Denizli'de eğitim uçağı düştü. Uçağın Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi'nde düştüğü belirtilirken bölgede kurarma çalışması başlatıldı.

Denizli'de bir eğitim uçağının düştüğü açıklandı.



İlk gelen bilgilere göre uçak Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde ormanlık alana düştü.



Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nin ihbarı üzerine bölgede arama kurarma çalışması başlatıldı.



Denizli Valisi Hasan Karahan da uçağın düştüğü noktaya AFAD ve 112 ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.



ulusal.com.tr