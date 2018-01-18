Honaz Milli Parkı'ndaki askeri radar üsünde başından yaralanan ancak yoğun tipi nedeniyle hastaneye sevki yapılamayan asker AFAD ve askeri yetkililerin operasyonuyla hastaneye kaldırıldı

Denizli Hava Radar Komutanlığı'nda düşerek başından yaralanan askeri personel AFAD ve askeri yetkililerin çalışmasıyla hastaneye sevkedildi.



Honaz Milli Parkı'ndaki askeri radar üssünde görevli bir asker düşerek başından yaralandı.



Yoğun tipi nedeniyle hastaneye sevk edilemeyen askere ilk müdahale olay yerinde yapıldı.



Durumun bildirilmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kar kürüme aracı yolları açarak ekiplerin askeri üsse ulaşmasını sağladı.



Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yaralı asker Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



