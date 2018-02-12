Denizli'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Denizli'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.



Türkiye Kamu-Sen (Kamu-Sen) Denizli İl Temsilciliği tarafından "Her şart altında Mehmetçik'le beraberiz, acımız da sevincimiz de birdir" adıyla düzenlenen etkinlik kapsamında sendika binası önünde toplanan vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.



Ellerinde Türk bayrakları ile "Milletimizle el ele kalbimiz Afrin'de Mehmetçik'le", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atan, tekbir getiren vatandaşlara esnaflar da destek verdi.



Şehitler Meydanı'na gelen vatandaşlar, burada şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.



Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu, Türkiye'nin emperyalistlerin hedef tahtasında ve büyük bir saldırı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.



Türkiye'yi kuşatan şer güçlerin maşa olarak kullandığı terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, son darbe ile yok etmek ve tarih sahnesinden silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye soktuklarını dile getiren Kurşunoğlu, "Bugün Mehmetçik cephede, Türk milletinin kaderini yeniden yazmakta, bu topraklar üzerinde yeşerecek fidanlar için gövdelerini Amerikan roketlerine, Alman anti tank füzelerine, Fransız mayınlarına siper etmektedir." diye konuştu.



MHP İl Başkanı Cafer Birtürk ve ilçe başkanlarının da katıldığı yürüyüşte, Türk Diyanet-Sen Denizli Şube Başkanı Ahmet Oktan, harekata katılan askerlerin başarısı için dua etti.