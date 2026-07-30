Denizli Emniyeti'ni yasa boğan acı haber! Polis memuru Mehmet Ali Kartal şehit oldu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevi başındayken rahatsızlanan polis memuru Mehmet Ali Kartal, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Denizli Emniyeti'ni yasa boğan acı haber! Polis memuru Mehmet Ali Kartal şehit oldu
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ali Kartal, dün akşam görevli olduğu esnada aniden rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kartal, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kartal, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek

Görevi başında rahatsızlanması sonucu şehit olan Polis Memuru Mehmet Ali Kartal için bugün Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Şirinköy Caddesi üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlenecek.

Naaşı memleketi Kütahya'ya uğurlanacak

Evli ve ikiz erkek çocuk babası olan şehit polis memuru Mehmet Ali Kartal’ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere düzenlenecek törenin ardından memleketi Kütahya iline gönderilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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