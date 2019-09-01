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Denizli Merkezefendi'de kayıp Rabia Emere ve Esra Badur aranıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp ihbarı yapılan iki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Denizli Merkezefendi'de kayıp Rabia Emere ve Esra Badur aranıyor

Alınan bilgiye göre, Murat Dede Mahallesi'nde 30 Ağustos Cuma günü evden ayrılan Rabia Emere (15) ile arkadaşı Esra Badur (16) geri dönmedi.

Emere'nin babası İbrahim Emere durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde detaylı arama yaptı ancak bir bulguya rastlamadı.

Arama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Baba Emere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının eve geri dönmemesi için hiçbir neden bulunmadığını, başlarına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ettiklerini, yetkililerin yanında vatandaşlardan da yardım istediklerini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #arama #denizli #kayıp
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