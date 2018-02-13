Denizli'nin meşhur traverterleriyle ilgili bir haberle devam ediyoruz. Bölge ekonomisinin en önemli kaynağı termal su, Pamukkale'deki Antik Hierapolis kenti kalıntıları arasından çıkıyor. Bu doğa harikasıyla kent, her yıl 3 milyon turist çekiyor.

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Antik Hierapolis kenti travertenleriyle yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı... Özellikle şifalı termal su kaynakları nedeniyle kente olan ilgi her geçen gün arttırıyor.



Pamukkale travertenlerini oluşturan su 36 derece sıcaklıkta ve saniyede 300 litre debiyle akıyor. Karahayıt’taki kırmızı su ise saniyede bin 500 litre debiyle akıyor ve sıcaklığı 60 derece.



Kırmızı su özellikle tedavi amaçlı kullanılıyor. Bir de çamuru var ki, o da tedavinin yanı sıra güzellik ve bakım alanında ayrıca öne çıkıyor.



Dünya Sağlık Örgütü mineralli termal suların tedavi amaçlı kullanılmasını destekliyor. Hal böyle olunca da yerli yabancı milyonlarca turist bu özel sularda hem şifa arıyor hem de tatilini yapıyor.



Bölge de termal oteller 2 bin yatak kapasitesiyle turistleri ağırlıyor. Bünyesinde barındırdığı özel merkezi sayesinde yurt içi ve dışından tedavi amaçlı ziyaretçi kabul eden otel de var.



O fark yaratan otelin Genel Müdürü Yalçın Durmuşoğlu, yalnızca termal değil artık sağlık turizminde de lider olmak istediklerini söylüyor.



Şifalı termal su ve çamurunun faydasını yanında götürmek isteyenler için de her şey düşünülmüş. Dermatologlar doğadan gelen mucizeyi minik kaplara sığdırmayı başarmış.









HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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