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Denizli Pamukkale'de fabrika yangını

Pamukkale ilçesindeki bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kazanlar kesilerek yapılan müdahale sonucu söndürüldü

Denizli Pamukkale'de fabrika yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir yem fabrikasında yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Denizli-Ankara karayolu Pamukkale Kavşağı'ndaki yem fabrikasının bacasından dumanlar yükseldiğini gören tesis çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık, Akkale, Gümüşler ve Bahçelievler birimlerinden 15 araç ve 35 personel sevk edildi.

Ekipler, yangın çıkan bölümdeki kazanları metal kesme cihazıyla keserek alevlere müdahale etti.

İtfaiye görevlileri tarafından yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fabrika #itfaiye #Kazan #yangın #yem #yem fabrikası
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