Denizli sallanmaya devam ediyor! 5.1’lik depremden sonra 35 artçı kaydedildi
Denizli'nin Buldan ilçesinde bugün yerin 7 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ana sarsıntının ardından bölgede ilk 60 dakika içinde en büyüğü 3.5 olan toplam 35 artçı sarsıntı yaşanırken, AFAD ve güvenlik güçlerinin saha tarama çalışmaları sürüyor.
Deprem, bugün Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki ana şokun ardından bölgede sismik hareketlilik başladı.
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Buldan merkezli ana depremin ardından bölgedeki enerji boşalımı peş peşe gelen artçılarla devam etti.
İLK 60 DAKİKADA 35 ARTÇI SARSINTI
Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, ana sarsıntıyı takip eden ilk 60 dakikalık süre içerisinde bölgede tam 35 artçı deprem kaydedildi.
Meydana gelen artçı silsilesi içinde tespit edilen en yüksek sarsıntının büyüklüğü ise 3.5 oldu. Diğer artçı depremlerin büyük çoğunluğu mikro ölçekte kalsa da, 3.5 büyüklüğündeki bu sarsıntı Buldan ilçe merkezi ve çevresinde belirgin bir şekilde hissedildi.
Depremin hissedildiği ilk andan itibaren AFAD ve yerel güvenlik güçleri bölgede teyakkuza geçti.
Buldan ilçe merkezi ve bağlı köylerde derhal başlatılan saha tarama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbara rastlanmadı.
Ekipler, özellikle eski binaların bulunduğu alanlar ile yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde incelemelerini derinleştirerek, olası çatlak ve hasar durumlarını raporlama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.