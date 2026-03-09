Denizli sallanmaya devam ediyor! 5.1’lik depremden sonra 35 artçı kaydedildi

Meydana gelen artçı silsilesi içinde tespit edilen en yüksek sarsıntının büyüklüğü ise 3.5 oldu. Diğer artçı depremlerin büyük çoğunluğu mikro ölçekte kalsa da, 3.5 büyüklüğündeki bu sarsıntı Buldan ilçe merkezi ve çevresinde belirgin bir şekilde hissedildi.