banner1002
İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı
İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı
Grup toplantılarında ABD'li heyete tepki
Grup toplantılarında ABD'li heyete tepki
Şanlıurfa'da banka soygunu
Şanlıurfa'da banka soygunu
'Balyoz' savcısı Hüseyin Kaplan'a istenen ceza belli oldu
'Balyoz' savcısı Hüseyin Kaplan'a istenen ceza belli oldu

Denizli ve Tunceli'de bugün okullar tatil mi? (9 Ocak Çarşamba)

Tunceli'nin Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt İlçelerinde 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Denizli ve Tunceli'de bugün okullar tatil mi? (9 Ocak Çarşamba)

Tucenli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt İlçelerinde 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara veridiği duyuruldu

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt İlçelerimizde bu gece  için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir.         
Bu çerçevede  herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt İlçelerimizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; 09 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir.
Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engeli olan çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır.

Denizli'de eğitime kar engeli
Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini belirtti.
Oğuz, kar yağışı ve aşırı buzlanma tehlikesine karşı alınan kararla bu ilçelerdeki okullarda bugün eğitim yapılmayacağını kaydetti. 

Etiketler; #tunceli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.