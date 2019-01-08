Tunceli'nin Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt İlçelerinde 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tucenli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt İlçelerinde 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara veridiği duyuruldu



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt İlçelerimizde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir.

Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt İlçelerimizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; 09 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engeli olan çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır.



Denizli'de eğitime kar engeli

Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Oğuz, kar yağışı ve aşırı buzlanma tehlikesine karşı alınan kararla bu ilçelerdeki okullarda yarın eğitim yapılmayacağını kaydetti.