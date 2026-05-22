Denizli'de 10 yıllık Ayşen Aycan cinayetinde yeni gelişme: Eski eş vahşeti böyle anlattı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın faili meçhul dosyası, polisin çapraz sorgusuyla çözüldü.

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşi Turgay Begdeda’dan boşandıktan bir hafta sonra ortadan kaybolan kadının dosyasını on yıl aradan sonra yeniden açtı. Yürütülen soruşturmadaki çapraz sorgu neticesinde cinayeti itiraf eden ve dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlının, Kıralan ve Tokça mahalleleri arasındaki boş arazide gerçekleştirilen yer gösterme işlemi kameralara yansıdı.

VAHŞETİ ADIM ADIM GÖSTERDİ

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan mülakat esnasında zanlı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül’ün yönelttiği soruları yanıtladı. Tatbikat alanında olayın işleniş biçimine dair bilgiler veren Turgay Begdeda, Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül’ün sorusu üzerine eylemini şu sözlerle ifade etti: "Virajdan döndüm. O zaman burada insan boyunda toprak yığınları vardı. Adamın biri tarlasına gitmek için toprak yığınının arasını açmış. Yeni açıldığı belli olan yeri görünce durdum. Toprağın yeni kazıldığını görünce elimle eşelemeye başladım. Elimle ne kadar kazdığımı hatırlamıyorum. Ayşen’i oraya koydum, daha sonra toprakla üzerini örttüm"

Kayıtlara geçen yer gösterme işlemi sırasında, soruşturma makamı ile şüpheli arasındaki diyaloglar da yer aldı. Başsavcı Sünbül’ün "Senden başka kimse var mıydı? Maktul Ayşen Aycan buraya geldiğinde cansız vaziyette miydi" sorusuna ise Turgay Begdeda, "Yalnızdım. Buraya geldiğimde Ayşen cansızdı. Herhangi bir yerinde kan görmedim" diye konuştu.

İŞ MAKİNELERİYLE KAZI BAŞLADI

Cinayet zanlısının tatbikat videosunda işaret ettiği arazide, adli makamların talimatıyla fiziki arama çalışmalarına geçildi. İş makinelerinin yardımıyla yürütülen kazı faaliyetlerinde, şu ana kadar Ayşen Aycan’a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Arama çalışmaları belirlenen koordinatlarda devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

