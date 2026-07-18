Denizli'de 20 yıllık bakkal cinayeti aydınlatıldı: 2 şüpheli tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2026 tarihinde operasyon düzenledi.

Cinayet dosyası kapsamında Ercan Tercaner, Kemal Tercaner, Aşkın Şahlan, Perihan Şen ve Emine Şen gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından ifadeleri alınan Aşkın Şahlan, Emine Şen ve Perihan Şen adli kontrol talebiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelilerinden Ercan Tercaner gözaltına alındığı 15 Temmuz 2026 günü tutuklandı. Diğer şüpheli Kemal Tercaner ise işlemlerinin ardından 17 Temmuz 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADALET BAKANLIĞININ YENİ BİRİMİ TOZLU RAFLARI ARALADI

Soruşturmanın yıllar sonra çözülmesini sağlayan süreç, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasıyla hız kazandı. Kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyaların yeniden değerlendirmeye alınması kararıyla birlikte Denizli'deki cinayet dosyası da incelemeye tabi tutuldu. Yürütülen koordineli çalışmalar ve derinleştirilen soruşturma neticesinde Emine Şen ve Perihan Şen'in yeniden ifadelerine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararı uyarınca şüpheliler Aşkın Şahlan ve Kemal Tercaner’den 17 Temmuz 2026 tarihinde Denizli Adli Tıp Kurumunda kan örnekleri alınarak incelemeye gönderildi ve şüphelilerin HTS kayıtları yeniden detaylı incelemeye alındı.

Elde edilen yeni bulgular ve delillerin birleştirilmesiyle, cinayetin Ercan Tercaner ve Kemal Tercaner tarafından iştirak halinde işlendiği tespit edildi. Bu sonuca ulaşılmasında Emine Şen'in samimi anlatımları ile Emine Şen ve Perihan Şen’in birbiriyle örtüşen, husumetten uzak beyanları temel alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları da bu ifadeleri destekledi. Dosyada yer alan tanık beyanlarında, maktul Mehmet Ali Türkmen'in kendilerine cinsel davranışlarda bulunduğunu iddia etmeleri soruşturmanın temel bulgularından birini oluşturdu.

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Ağustos 2006 tarihinde Denizli ili Lozan Caddesi No:27 adresinde bulunan Türkmen Bakkal Tekel isimli iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Mehmet Ali Türkmen, kesici aletle 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ilk soruşturmada olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı ancak suç aleti ele geçirilemedi.

Maktulün otopsi işlemleri Pamukkale Üniversitesinde yapıldı. Otopsi sonucunda Türkmen'in kesici-delici alet yaralanmasına bağlı gelişen iç organ yaralanması ile iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Olaydan hemen sonra tanık olarak ilk ifadeleri alınan Perihan Şen ve Emine Şen, verdikleri benzer nitelikteki ifadelerinde Mehmet Ali Türkmen'in kendilerine cinsel davranışlarda bulunduğunu beyan etmişti. Aynı dönemde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliler Ercan Tercaner ve Kemal Tercaner’in olay tarihi itibarıyla HTS kayıtları ve sinyal bilgileri de incelenmiş, ancak somut bir sonuca ulaşılamamıştı. Dosya uzun yıllar faili meçhul olarak kaldıktan sonra yeni kurulan daire başkanlığının müdahalesiyle tamamen aydınlatılmış oldu.