Denizli’de aile faciası! 93 yaşındaki adam oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan zanlı Süleyman Uysal'ın karakoldaki sorgusu ve soruşturma süreci sona erdi. Jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uysal, adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan 93 yaşındaki zanlı hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Uysal, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçları kapsamında tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, Buldan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. Süleyman Uysal, eline aldığı tüfekle kendi oğlu İsmail Uysal'a ve gelini S.U.'ya ateş açmıştı. Silahlı saldırı sonucunda İsmail Uysal hayatını kaybederken, S.U. ise yaralanmıştı. Olayın hemen ardından harekete geçen Buldan İlçe Jandarma ekipleri, şüpheli Süleyman Uysal'ı yakalayarak gözaltına almıştı.