Denizli'de akaryakıt istasyonunda dehşet patlama: Tanker alev topuna döndü, 1 ağır yaralı!
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yakıt boşaltımı gerçekleştirilen bir akaryakıt istasyonunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Yakıt boşaltan tanker alevlerin arasında kalırken, olayda 1 kişi ağır yaralandı.
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Yakıt dolumu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrasında bölgeyi alevler sardı. Olayda 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
İtfaiye ekipleri alevlere köpükle yoğun müdahalede bulunurken, olası ikinci bir patlama riskine karşı Denizli-Antalya karayolu tamamen ulaşıma kapatıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.