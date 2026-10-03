Denizli'de akaryakıt istasyonunda dehşet patlama: Tanker alev topuna döndü, 1 ağır yaralı!

Yakıt dolumu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrasında bölgeyi alevler sardı. Olayda 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

İtfaiye ekipleri alevlere köpükle yoğun müdahalede bulunurken, olası ikinci bir patlama riskine karşı Denizli-Antalya karayolu tamamen ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.