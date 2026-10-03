Denizli'de akaryakıt istasyonunda dehşet patlama: Tanker alev topuna döndü, 1 ağır yaralı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yakıt boşaltımı gerçekleştirilen bir akaryakıt istasyonunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Yakıt boşaltan tanker alevlerin arasında kalırken, olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Denizli'de akaryakıt istasyonunda dehşet patlama: Tanker alev topuna döndü, 1 ağır yaralı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Yakıt dolumu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrasında bölgeyi alevler sardı. Olayda 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

İtfaiye ekipleri alevlere köpükle yoğun müdahalede bulunurken, olası ikinci bir patlama riskine karşı Denizli-Antalya karayolu tamamen ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!Yurt
denizli patlama
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal’dan Said Nursi Sempozyumuna tepki
Denizli'de akaryakıt istasyonunda dehşet patlama
Bursa merkezli 2 ilde masaj salonlarına operasyon
Tarım ve gıda yatırımlarına güçlü finansman desteği
Doğu Perinçek'ten A Millî Takım'a destek çağrısı
39 yıllık faili meçhul dosya dahil 8 cinayet aydınlatıldı!
Jandarmadan eş zamanlı operasyon, 51 gözaltı!
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme
Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu
Kocaeli merkezli 9 ilde "Mizan Operasyonu"
Çok Okunanlar
1 Milyon 700 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi 1 Milyon 700 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi
Deprem mi oldu? Deprem mi oldu?
Motorine indirim pompaya yansıdı: 3 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Motorine indirim pompaya yansıdı: 3 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? 3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?
Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu