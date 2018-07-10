2 bin 500 yıllık antik havuzda turistler kaplıca keyfi yapmanın tadına varıyor. Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Hierapolis Antik Kenti, sezonun en yoğun günlerini yaşıyor.
Antik Termal Havuz, milattan sonra 692’de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yolla oluşmuş. Büyüleyici görüntüsü ve suyu onu, turistlerin uğrak noktası haline getirmiş.
Antik termal havuzda suyun sıcaklığı yaz kış 36 derece oluyor. Sıcak havaya rağmen turistler bu deneyimi yaşamaktan mutluluk duyuyor.
Antik havuza Uzakdoğulu turistlerin de ilgisi yoğun oluyor. Tarihi kalıntıların arasında, doğayla iç içe sıcak suda kulaç atmanın keyfine doyasıya varıyorlar.
Kentin kaplıcalarıyla ünlü bir diğer bölgesi Karahayıt'taki termal tesisler de yerli yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.
Demir bakımından zengin "kırmızı su" 60 derece sıcaklığa sahip. Ancak ziyaretçiler, sıcak havaya rağmen bu durumdan oldukça memnun.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.