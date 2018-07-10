Denizli’de antik havuzda kaplıca keyfi yapıyorlar... UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, yerli ve yabancı turistler, sıcak havaya rağmen 2 bin 500 yıllık antik termal havuzda farklı bir deneyim yaşıyor. Kentin kaplıcalarıyla ünlü Karahayıt Bölgesi’nde de turist yoğunluğu giderek artıyor.

2 bin 500 yıllık antik havuzda turistler kaplıca keyfi yapmanın tadına varıyor. Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Hierapolis Antik Kenti, sezonun en yoğun günlerini yaşıyor.Antik Termal Havuz, milattan sonra 692’de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yolla oluşmuş. Büyüleyici görüntüsü ve suyu onu, turistlerin uğrak noktası haline getirmiş.Antik termal havuzda suyun sıcaklığı yaz kış 36 derece oluyor. Sıcak havaya rağmen turistler bu deneyimi yaşamaktan mutluluk duyuyor.Antik havuza Uzakdoğulu turistlerin de ilgisi yoğun oluyor. Tarihi kalıntıların arasında, doğayla iç içe sıcak suda kulaç atmanın keyfine doyasıya varıyorlar.Kentin kaplıcalarıyla ünlü bir diğer bölgesi Karahayıt'taki termal tesisler de yerli yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.Demir bakımından zengin "kırmızı su" 60 derece sıcaklığa sahip. Ancak ziyaretçiler, sıcak havaya rağmen bu durumdan oldukça memnun.