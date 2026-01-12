Denizli'de can pazarı! Otomobil 30 metrelik uçuruma uçtu
Denizli’de yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil metrelerce yükseklikten aşağı savruldu. Sarp arazide yaşanan kazada, aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar için ekipler zamanla yarıştı.
Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale-Karahayıt yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın düştüğü noktanın sarp ve dik olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü. Ekipler, araçta mahsur kalan yaralılara ulaşmak için özel kurtarma ekipmanları kullandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, araç içerisinde bulunan ikisi çocuk toplam 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
SEDYELERLE YUKARI TAŞINDILAR
Uçurumun dibinden sedyelerle yukarıya taşınan yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.