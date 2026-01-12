Denizli'de can pazarı! Otomobil 30 metrelik uçuruma uçtu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın düştüğü noktanın sarp ve dik olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü. Ekipler, araçta mahsur kalan yaralılara ulaşmak için özel kurtarma ekipmanları kullandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, araç içerisinde bulunan ikisi çocuk toplam 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı.