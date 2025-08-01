Denizli’de dehşet! Polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir apartman dairesinden gelen silah sesleri korku dolu anlara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinde görevli olan ve yıllık izinde bulunan polis memuru Coşkun S. (35), Denizli’de ailesinin yanına geldi.

Karaman Mahallesi 1731 Sokak’taki apartmanın giriş katında kayınvalidesinin evinde kalan Coşkun S., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Nazlı, çocukları Duru (2) ve Yağız S’yi (7) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde anne, iki çocuk ve Coşkun S’nin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cenazeler, Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.