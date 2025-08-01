Denizli’de dehşet! Polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izinde olan bir polis memuru, eşiyle 2 ve 7 yaşındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine gelen ekipler dört kişinin cansız bedenine ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Denizli’de dehşet! Polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir apartman dairesinden gelen silah sesleri korku dolu anlara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinde görevli olan ve yıllık izinde bulunan polis memuru Coşkun S. (35), Denizli’de ailesinin yanına geldi.

Karaman Mahallesi 1731 Sokak’taki apartmanın giriş katında kayınvalidesinin evinde kalan Coşkun S., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Nazlı, çocukları Duru (2) ve Yağız S’yi (7) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti.

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Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde anne, iki çocuk ve Coşkun S’nin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cenazeler, Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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