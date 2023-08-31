Denizli'de feci trafik kazası! 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Denizli'de feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın adresi Honaz ilçesi oldu. Trafik kazası, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu yakınlarında meydana geldi.

28 yaşındaki Nurullah Özkan'ın kullandığı otomobil, kontrolün kaybedilmesinin ardından şarampole devrildi.

Kaza yetkililere ihbar edildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Nurullah Özkan ile 63 yaşındaki babası Halil İbrahim Özkan yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 30 yaşındaki Elif Özkan ve 20 yaşındaki Ecrin Yağmur Özkan sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.