Denizli'de feci trafik kazası! Otomobil, traktörün römorküne çarptı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin, traktörün römorküne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Gümüş Mahallesi yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, Murat K. yönetimindeki 45 KA 8465 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hüseyin K'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumundaki 27 yaşındaki Eralp Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat K, müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Hüseyin K, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı