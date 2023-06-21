Denizli'de feci trafik kazası! Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 2 kişi öldü

Denizli'de sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tır ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.

Denizli'de feci trafik kazası! Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 2 kişi öldü
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Denizli'nin Çardak ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı.

Afyonkarahisar-Denizli yönünde ilerleyen Düzce Güven firmasına ait yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki tır, Çardak girişinde kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de feci trafik kazası! Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 2 kişi öldü - Resim : 1

Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile tır sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan otobüsteki 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, tır şoförünün yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# denizli # trafik kazası
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