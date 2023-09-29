Denizli'de FETÖ Operasyonu! Para Kaynakları Ele Geçirildi

15 Temmuz darbe girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden FETÖ mensubu 52 şüpheli, jandarmanın düzenlediği ‘Transfer operasyonu’ ile yakalandı.

Denizli'de FETÖ Operasyonu!

Antalya merkezli 11 ilde İçişleri Bakanlığınca yapılan operasyonda Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Ankara illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerinin tamamının yakalandığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendi sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonla ilgili, “Halkımızın üzerine ateş açan tanklarla ezmeye çalışan hainlere göz açtırmayacağız” dedi.