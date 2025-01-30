Denizli’de işçi servisi devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Denizli’de işçi servisi devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı!
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Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu köprüsünde yaşandı. İçinde işçilerin bulunduğu servis midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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