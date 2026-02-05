Denizli'de kan donduran sabah: 3 çocuk babası park halindeki araçta bıçaklanmış halde bulundu
Denizli'de gün ağarırken boş arazideki park halinde duran bir otomobilden acı haber geldi. Araç içinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, boş bir arazide park halinde duran 20 AEN 567 plakalı otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖĞÜS VE BACAĞINDA BIÇAK İZLERİNE RASTLANDI
Ekiplerin araç içerisinde yaptığı incelemede, otomobildeki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimlik tespiti sonucu cansız bedenin, 32 yaşındaki Mehmet Ali Zengin'e ait olduğu anlaşıldı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Zengin'in yapılan ilk kontrolünde, göğsünde ve bacağında bıçak izleri bulunduğu tespit edildi.
Olay yerindeki detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından Mehmet Ali Zengin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Acı haberi alarak olay yerine gelen Zengin'in yakınları ise gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.