Denizli’de kayıp alarmı! 4 yaşındaki Nazlı için seferberlik başlatıldı

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde yaşayan 4 yaşındaki Nazlı Ş., evinin önünde oyun oynarken ortadan kayboldu. Küçük kızdan haber alamayan ailesi, paniğe kapılarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

DEMİRYOLU VE DERE ÇEVRSİNDE ARAMA BAŞLATILDI

Ekipler, Nazlı’nın en son görüldüğü demir yolu hattı ve yanındaki dere boyunca yoğun bir arama çalışması yürütüyor. Olası bir düşme ihtimaline karşı Akbaş Barajı’ndan dereye gelen su kesildi ve ekipler suyun çekildiği alanlarda detaylı inceleme yaptı.

Arama çalışmalarına iz takip köpekleri de dahil edilirken, bölge halkı da ekiplere destek veriyor.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Nazlı’nın, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, demir yolu üzerinde yürüdüğü ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.