Denizli’de korkunç kaza: Otomobil ata çarptı

Denizli'nin Çivril ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada at da yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Denizli’de korkunç kaza: Otomobil ata çarptı
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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi yakınlarında yaşanan kazada, 22 yaşındaki S.A. yönetimindeki 07 CAR 165 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan ata çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araç içinde bulunan iki kişi ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, otomobilde yolcu olarak bulunan Resul Yeşilyurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü S.A. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yalnızca araçtakileri değil, çarpılan hayvanı da etkiledi. Otomobilin çarptığı at, çarpışmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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