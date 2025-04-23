Denizli’de korkunç kaza: Otomobil ata çarptı

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi yakınlarında yaşanan kazada, 22 yaşındaki S.A. yönetimindeki 07 CAR 165 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan ata çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araç içinde bulunan iki kişi ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, otomobilde yolcu olarak bulunan Resul Yeşilyurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü S.A. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yalnızca araçtakileri değil, çarpılan hayvanı da etkiledi. Otomobilin çarptığı at, çarpışmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.