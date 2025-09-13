Denizli’de maden faciası: 2 işçi 22 saattir göçük altında kurtarılmayı bekliyor

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Acıpayam’ın Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kromtaş firmasına ait krom madeninde yaşandı. Madenin girişinden yaklaşık 20 metre içeride meydana gelen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde yaşayan Ömer Duran mahsur kaldı.

22 SAATTİR KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgedeki profesyonel madenciler de çalışmalara destek veriyor. Yaklaşık 22 saattir aralıksız süren operasyonlarda işçilerle hem göz hem de sesli temas sağlanmasına rağmen, maden ocağında devam eden toprak kaymaları nedeniyle kurtarma çalışmaları büyük zorlukla yürütülüyor.

Ekipler, işçilerin bulunduğu bölgeye güvenli şekilde ulaşmak için göçüğün neden olduğu toprak birikintilerini kamyonlarla dışarı taşıyor.

Hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilen işçiler için bölgedeki çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Olayın duyulmasının ardından bölgeye gelen Hayrat Vakfı gönüllüleri, kurtarma ekipleri ve madencilere lojistik destek sağlıyor.

“EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE KENDİLERİNİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Kurtarma çalışmalarına katılan bir madenci, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: “Göçük altında kalan mesai arkadaşlarımızla hem gözle hem de sesle irtibatı sağladık. Hem kurtarma çalışmalarına katılanların hem de göçük altındaki kardeşlerimizin emniyetini alarak çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Emniyetli bir şekilde kendilerini almaya çalışıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı birkaç saat içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.”