Denizli'de miras cinayeti: Kardeşini öldüren emekli polis arazide ölü bulundu

Denizli'de miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren ve olay yerinden kaçan emekli polis memurunun cansız bedeni, boş bir arazide bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde meydana geldi.

Emekli polis memuru Mustafa Çavlı ile 62 yaşındaki kardeşi Muzaffer Çavlı arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Çavlı, yanında bulunan tabancayla kardeşine ateş açtı. Muzaffer Çavlı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ağabey olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muzaffer Çavlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

JANDARMA GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATTI

Cinayetin ardından kayıplara karışan emekli polis memuru Mustafa Çavlı'nın yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Bölgede yapılan taramalar sonucunda şüpheli Mustafa Çavlı, olay yerine yakın boş bir arazide hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Çavlı'nın da hayatını kaybettiği tespit edildi. Mustafa Çavlı'nın, kardeşini vurduktan sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

denizli cinayet miras kavgası
