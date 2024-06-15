Denizli'de orman yangını: 21 saattir kontrol altına alınamadı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu mahalle boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesi 21 saattir devam ediyor, yangın kontrol altına alınamadı.

Denizli'de orman yangını: 21 saattir kontrol altına alınamadı
Editör: Mert Sagit
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Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda noktada orman yangını çıktı.

Yangının ihbarı üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede etkisini artırarak Kelleci, Mollaahmet ve Yeniköy mahallelerine de sıçradı.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

 MÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Gece saatlerinde sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarda yangına müdahale edebilmek için orman görevlileri ile birlikte yangınla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

89 arazöz, 15 iş makinesi ve 347 personel yangın bölgesinde görev alıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları dün öğle saatlerinden bu yana yaklaşık 21 saattir devam ediyor.

Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahale, günün ağarmasıyla yeniden başladı.​​​​​​​

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