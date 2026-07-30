Denizli'de ormanlık alana yakın bölgede yangın! Ekipler seferber oldu

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık ile Kocabaş mahalleleri arasındaki ormanlık alana yakın bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere karşı Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Denizli'de ormanlık alana yakın bölgede yangın! Ekipler seferber oldu
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Bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

SÖNDÜRME MESAİSİ VE İNCELEME SÜRÜYOR

Ekipler, arazide başlayan yangını kontrol altına almak amacıyla bölgede söndürme çalışmalarını aktif olarak yürütüyor.

Söndürme faaliyetleri sürerken, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

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