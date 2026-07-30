Denizli'de ormanlık alana yakın bölgede yangın! Ekipler seferber oldu

Bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

SÖNDÜRME MESAİSİ VE İNCELEME SÜRÜYOR

Ekipler, arazide başlayan yangını kontrol altına almak amacıyla bölgede söndürme çalışmalarını aktif olarak yürütüyor.

Söndürme faaliyetleri sürerken, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.