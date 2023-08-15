Denizli'de şiddetli yangın çıktı! Acıpayam'a yüzlerce ekip sevk edildi

Denizli'de çıkan yangına dakikalar içinde havadan ve karadan müdahale başladı. Yüzlerce araç sevk edildi.

Denizli'de şiddetli yangın çıktı! Acıpayam'a yüzlerce ekip sevk edildi
Editör: Mustafa Çakır

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DENİZLİ ACIPAYAM'DA YANGIN

Denizli'de şiddetli yangın çıktı! Acıpayam'a yüzlerce ekip sevk edildi - Resim : 1
Edinilen bilgiye göre; bugün saat 14.30 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi Armutalanı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli 4 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçileri tarafından karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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