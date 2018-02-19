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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ramazan Akça (50) idaresindeki 20 FE 440 plakalı otomobil, Bozburun Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü Akça ile Zeynep Selçuk (28), 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Akça, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bozburun Mahallesi #otomobil #trafik kazası
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