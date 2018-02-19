Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ramazan Akça (50) idaresindeki 20 FE 440 plakalı otomobil, Bozburun Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Akça ile Zeynep Selçuk (28), 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Akça, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.