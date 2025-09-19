Denizli’de vahşet: Babaannesini piknik tüpüyle öldüren torun tutuklandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 94 yaşındaki babaannesini piknik tüpüyle darbederek öldürdüğünü itiraf eden 40 yaşındaki torun O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının sorgusunda pişmanlığını dile getirdiği öğrenildi.

Avşar Mahallesi’nde yaşayan Hanım Ayşe K’nin (94) ölümü sonrası gözaltına alınan torunu O.K’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından sorgulanan zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Şüpheli O.K’nin, ifadesinde şunları söylediği aktarıldı: “Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca ‘merdivenden düştü’ diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu.”

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olay dün akşam saatlerinde Avşar Mahallesi’nde meydana gelmişti. Torun O.K., sağlık ekiplerini arayarak birlikte yaşadığı babaannesini hareketsiz halde bulduğunu iddia etmişti. Hastaneye kaldırılan 94 yaşındaki Hanım Ayşe K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Şüpheli torun ise çelişkili ifadelerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

denizli
