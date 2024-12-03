Denizli'de yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 1 kişi ölürken 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İzmir-Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi geçişi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan 60 yaşındaki Ahmet Gürpınar yönetimindeki 07 ABL 737 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonundan çıkan 36 yaşındaki İsmail Tokcan'ın kullandığı 15 AAY 875 plakalı tıra çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 20 yaralıdan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı