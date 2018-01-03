FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davanın görülmesine devam edildi

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Turan Bahadır Salonu'nda görülen davanın 7. duruşmasına, sanık, sanık avukatları ile yakınları katıldı.

Sanık ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmaya devam ettiği duruşmada, tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Ali Zor, tugaydan hareket anına kadar darbeye teşebbüs fiili ile ilgili bilgi sahibi olmadığını ileri sürdü. Kalkışma hakkında ilk bilgiyi havaalanına varmadan 5-10 dakika önce öğrendiğini ancak emin olamadığını bildiren Zor, "Askeri havaalanına konuşlandırıldım. Saat 06.00'da subaylarla toplantı yapıldı. Eğitimin bittiğini düşünürken Kurmay Başkanı Fahrettin Demir, bana bir bölge gösterdi ve 'Bölüğünle buraya mevzilen, gelen olursa ateş edin.' dedi. Ben bölgeye gittim ama mevzilenmedim. Benim bölüğümde 31 er ve erbaş vardı. Daha sonra nizamiyede kolluk kuvvetlerine teslim olmak iradesi gösterip teslim oldum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Rafet Parlatan da intikalde kol komutanı olarak görev yaptığını, tatbikatın yapılmasında rolünün ve görevinin olmadığını belirtti.

Çardak Hava Meydan Komutanlığında hangarlar bölgesine konuşlandırıldıklarını kaydeden Parlatan, iki G3 şarjör teslim edilmesine rağmen bu şarjörle uygunsuz AK 47 model silahlarının olduğunu bildirdi.

İntikal sırasında araç şoförü İsmail C'nin bir anda direksiyona yumruk attığını hatırlatan sanık Parlatan, "Askerin bu tavrını görünce araç kasasındaki askerlerin güvenliği tehlikede olduğu için onu uyardım. 'Darbe yaptılarsa sana ne, sen aracını kullan' diye ikaz ettim. Mütalaada belirtildiği gibi 'Darbe yaptılarsa şahane olmuş' ifadesini kabul etmiyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Oğuz Ay, kalkışma ile ilgili bilgiyi saat 04.00 sıralarında kuleler bölgesinde iken aldığını, öncesinde hiç haberinin olmadığını savundu. Kışladan saat 00.20'de çıktığını, havaalanına saat 02.30 sıralarında gelmiş olabileceğini kaydeden Ay, şöyle konuştu:

"Nizamiyede albay Erol Akman, 'Askerini buraya indir ve yerleştir' dedi. Ben bu emri yerine getirmedim, emri anlamadım. Denizli'ye dönüyor muyuz diye düşündüm, birliğimi alıp hangarlar bölgesine döndüm. Fahrettin bana 'Askerlerini indir ve sıraya geçir' dedi. Tabur komutanı Yüzbaşı Celil Basikar'ın yanına gittim. Bölükte yer alan kol komutanı teğmen Muhammet Ekinci'de mühimmat vardı. Celil yüzbaşı 'Muhammet mühimmat dağıtmasın.' dedi. Bunu dönüp sorduğumda dağıtmadığını, askerler de almadığını söylediler. Verilen emirleri askeri emirler olarak anladım, konusu suç teşkil eden hiçbir emri yerine getirmedim."

Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Şevket Hamdi Akkaya da intikal sırasında iki adet G3 şarjör verildiğini kendilerinde ise AK 47 silah olduğunu ve bunların uyuşmadığını anlattığı savunmasında, "Araç lastiğinin patlamasından dolayı 2 saat sonra Hava Meydan Komutanlığına vardık, diğer birliklerle karşılaşmadık. Sabah saat 06.00'da toplantıya katıldım. Toplantıda bulunduğumuz yerden ayrılmamıza ilişkin tepkimizi dile getirdik. Eğitim öncesinde bu tatbikatın kalkışmaya teşebbüse destek amacıyla düzenlendiğini bilmiyordum." dedi.



Dava

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında, Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarının ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'de bulunan 11. Komando Tugay Komutanlığından 550 asker, 15 Temmuz akşamı motorlu intikal eğitimi adıyla Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere olan Çardak Havaalanı'na gitmişti.