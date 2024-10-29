Denizli'deki orman yangını kontrol altında!

Son dakika gelişmesine göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Denizli'deki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Denizli'deki orman yangını kontrol altında!
Yayınlanma: Güncellenme:

Son dakika gelişmesine göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Denizli'deki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangına müdahale eden ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda alevleri durdurmayı başardı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Denizli'deki orman yangını, ekiplerimizin kararlı ve özverili çalışmaları sayesinde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

Maganda kurşunu, 6 yaşındaki çocuğun hayatını aldı!Maganda kurşunu, 6 yaşındaki çocuğun hayatını aldı!Yurt
denizli orman yangını
Günün Manşetleri
Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Denizli'deki orman yangını kontrol altında!
Hizbullah’tan İsrail’e eş zamanlı saldırılar
Ulusal Kanal 24 yaşında!
TGB'den İstanbul'da Mustafa Kemal Yürüyüşü
İstanbul'da görkemli tören
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Türkiye Gençlik Birliği, Galata Köprüsü'ne pankart astı
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeni yılda ne olacak? Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin Altın fiyatları yeni yılda ne olacak? Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin
Coco-Cola'da skandal! Coco-Cola'da skandal!
Mersin'de deprem! Mersin'de deprem!
Arda Güler Ballon d'Or listesinde zirveye yaklaştı! Arda Güler Ballon d'Or listesinde zirveye yaklaştı!
İstanbul’da PKK operasyonu İstanbul’da PKK operasyonu