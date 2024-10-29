Denizli'deki orman yangını kontrol altında!

Son dakika gelişmesine göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Denizli'deki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangına müdahale eden ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda alevleri durdurmayı başardı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Denizli'deki orman yangını, ekiplerimizin kararlı ve özverili çalışmaları sayesinde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir."