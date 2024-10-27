Denizli'deki orman yangını sürüyor! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de orman yangını çıktı.

Sarp ve kayalık arazide etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 738 personel, 12 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi ve 39 arazöz çalışma yapıyor.

Yer ekiplerinin iş makineleri ve el aletleriyle yangının önüne şerit açtığı çalışmalarda arazi şartlarının izin vermediği noktalarda ise helikopterle söndürme yapılıyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunarak Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül’den bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.