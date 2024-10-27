Denizli'deki orman yangını sürüyor! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de başlayan orman yangını devam ediyor. Sarp ve kayalık arazide etkili olan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Denizli'deki orman yangını sürüyor! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de orman yangını çıktı.

Sarp ve kayalık arazide etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 738 personel, 12 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi ve 39 arazöz çalışma yapıyor.

Denizli'deki orman yangını sürüyor! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Resim : 1

Yer ekiplerinin iş makineleri ve el aletleriyle yangının önüne şerit açtığı çalışmalarda arazi şartlarının izin vermediği noktalarda ise helikopterle söndürme yapılıyor.

Denizli'deki orman yangını sürüyor! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Resim : 2

Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunarak Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül’den bilgi aldı.

Denizli'deki orman yangını sürüyor! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Resim : 3

Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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