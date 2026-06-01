Denizli'deki otobüs faciasından kahreden ayrıntılar! 9 aylık bebeğiyle alevlerin arasında can verdi

Kimliklerin netleşmesiyle birlikte, feci şekilde can veren yolcuların geride bıraktığı acı dolu hikayeler tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

İşte o küle dönen otobüsten geriye kalan dehşet anları ve yürek yakan hayat hikayeleri:

Kendi Canını Hiçe Saydı: Eşini Kurtardı, İzdiham Yüzünden 9 Aylık Oğluyla Alevlerin Arasında Kaldı

Kazanın en dramatik ve kahredici hikayesi Şen ailesinde yaşandı. Civan Şen, eşi Sevda Şen ve henüz 9 aylık bebekleri Eyüp Miraç Şen ile birlikte Kurban Bayramı tatili için İzmir'deki ailelerini ziyarete gitmişti. Tatil dönüşü Antalya'ya doğru yol alırken kazaya yakalanan aileden baba Civan Şen, otobüsü aniden alevlerin sarması üzerine büyük bir kahramanlık sergiledi. Can havliyle otobüsün camını kıran fedakar baba, önce eşi Sevda Şen'i camdan dışarıya iterek mutlak bir ölümden kurtardı.

Ardından kucağındaki 9 aylık bebeğiyle birlikte kırık camdan çıkmaya hazırlanan baba, o esnada diğer yolcuların can havliyle tek kurtuluş noktası olan bu cama doğru hücum etmesiyle büyük bir izdihamın ortasında kaldı. Yoğun izdiham nedeniyle dışarı çıkmayı başaramayan kahraman baba Civan Şen, kucağındaki minik yavrusu Eyüp Miraç ile birlikte alevlerin arasında kalarak can verdi.

Yıllar Önce Ölen Kız Kardeşin Mezarına Gidiyorlardı

İzmir'de ikamet eden Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal'ın da başka bir acıyı paylaşmak üzere bu ölüm yolculuğuna çıktıkları belirlendi. Anne ve kızın, yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan diğer kız kardeşlerinin mezarını ziyaret etmek amacıyla otobüse bindikleri öğrenildi. Ancak anne-kız, hasret ve dua ile çıktıkları yolculukta ziyarete ulaşamadan yan yana hayatlarını kaybetti.

Yaşlı Çifti Ve Henüz 1,5 Aylık Evli Çifti Ölüm Ayırdı

Kurban Bayramı ziyareti için Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı dönüş yolunda ölüm ayırdı. Kazada koca Mehmet Arıkan yaralı olarak kurtulmayı başarırken, eşi Halime Arıkan alevlerin arasından çıkamayarak yaşamını yitirdi.

Benzer bir dram da çiçeği burnunda yeni evli genç çift Sami ve Merve Erik'in başına geldi. Henüz 16 Nisan'da dünyaevine giren ve 1,5 aylık evli olan genç çift, İzmir'deki bayram tatilinin ardından Antalya'ya dönüyordu. Faciada damat Sami Erik ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, gelin Merve Erik hayata gözlerini yumdu.

Mezuniyet Cübbesini Giyemeden Hayatını Kaybetti

Kazada hayatını kaybeden gençlerden Zehra Eyiol'un (20) ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Bayram tatili için İzmir'deki ailesinin yanına gelen Zehra Eyiol'un, tatil bitimi Alanya'daki final sınavlarına katılmak ve 18 Haziran'da yapılacak olan mezuniyet törenine yetişmek amacıyla otobüste bulunduğu, ancak genç kızın hayalini kurduğu mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber üniversiteyi ve ailesini yasa boğdu.

Şoförün Kazadan Önce Kalp Krizi Geçirdiği İddiası

Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, uzun yıllardır yollarda direksiyon sallayarak geçimini sağladığı öğrenildi. Şoförün aile üyeleri, yapılan otopsi sonucunda sürücü Mustafa Fevzi Merdun'un direksiyon başında kalp krizi geçirdiğinin ortaya çıktığını iddia etti. Ayrıca sürücü Merdun'un kazadan yaklaşık 20 dakika önce meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle aracı yol kenarına çekip kontrol ettiği, ardından yoluna devam ettiği öğrenildi.

Feci kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli ve idari soruşturma titizlikle devam ediyor.