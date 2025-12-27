Denizli'den acı haber geldi: Alzheimer hastası yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu

Denizli'de ailesinin haber alamadığı ve dün kayıp ihbarında bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adam için ekipler seferber olmuştu. Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmaları, dere kenarında yürek yakan bir sonla noktalandı.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Şirinköy Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Turan Gürsoy'dan haber alamayan yakınları, durumu dün güvenlik güçlerine bildirdi. 

Ailenin kayıp ihbarı üzerine AFAD ve polis ekipleri, yaşlı adamı bulmak için bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Dün akşam saatlerinde ara verilen arama kurtarma faaliyetleri, bu sabah itibarıyla yeniden başladı. Bölgeyi tarayan AFAD ekipleri, çalışmalar sırasında Hisar Mahallesi'ndeki bir dere kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, bulunan kişinin kayıp olarak aranan Turan Gürsoy olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Bölgedeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gürsoy’un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

