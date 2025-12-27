Denizli'den acı haber geldi: Alzheimer hastası yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu

Dün akşam saatlerinde ara verilen arama kurtarma faaliyetleri, bu sabah itibarıyla yeniden başladı. Bölgeyi tarayan AFAD ekipleri, çalışmalar sırasında Hisar Mahallesi'ndeki bir dere kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ekipleri sevk edildi.