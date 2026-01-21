Denizli'den acı haber: Isınmak için sobayı tinerle yakmaya çalışan genç işçi kurtarılamadı

Olay, 13 Ocak günü Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir makine fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Yiğit Can Okatan, ısınmak amacıyla yanan sobaya tiner döktü. Tinerin temas etmesiyle birlikte soba aniden parladı. Meydana gelen patlama ve alevlenme sonucu Okatan’ın vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

İZMİR'E SEVK EDİLMİŞTİ

Diğer çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla önce Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Okatan, daha donanımlı olan İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık ünitesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan genç işçi, 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Yiğit Can Okatan'ın cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç işçinin cenazesi, bugün memleketi Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka köyüne getirilerek burada toprağa verildi.