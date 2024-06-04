Denizli'nin Çal ilçesinde üreticiler yol kapattı! Sulama bedellerini protesto ettiler

Traktörlerine bindiler, konvoy oluşturup, ilçe merkezine hareket ettiler. Meydana açılan yolu kapatıp, eylem yaptılar. Denizli’nin Çal ilçesinde üreticiler, Sulama Birliği’nin belirlediği su ücretlerini protesto etti.

Geçen yıl saati 500 TL olan sulama bedeli bu yıl bölgeye göre bin 500 ila 3 bin TL arasında değişiyor. Durum böyle olunca çiftçinin üretim maliyeti daha da artıyor.

Üreticiler, eylem için semt pazarının kurulduğu günü ve bölgeyi seçti. Meydana çıkan yolu kapatıp, Kaymakam ve diğer yetkililerle görüşmek istedi.

Üreticiler, Cuma akşamına kadar sulama bedellerinde yüzde 50 indirim olmazsa bu kez bölge üreticileriyle birlikte Ankara-Denizli karayolunu kapatma kararı aldı. Değilse, istikamet Ankara olacak.