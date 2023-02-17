Deprem 100 tonluk çamur silosunu devirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kayseri'de, bir seramik fabrikasındaki bazı ünitelerin devrilmesini güvenlik kameraları kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 34. Cadde'de faaliyet gösteren seramik fabrikasının güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, tesisin içerisinde tonlarca ağırlıktaki malzemelerin yere düştüğü, bahçeye çıkan 3 çalışanın ayakta durmakta zorlandığı yer alıyor.

Fabrika müdürü Türker Kocabey, AA muhabirine, iki depremi de şiddetli şekilde hissettiklerini, ilk depremin ardından üretimi durdurup işçilere izin verdiklerini söyledi.

Öğle saatlerinde Elbistan merkezli deprem sırasında ise 2 kişi ile fabrikada olduğunu, panik halinde kendilerini dışarı attıklarını anlatan Kocabey, şunları kaydetti:

- Fabrikada 3 kişiydik, ayakta kalamadık. Merkez üssü Kayseri zannettik o anda. Yaklaşık 1,5 dakika sürdü. Fabrikanın her noktasında kamera var. Aslında şiddetini kameraları izleyince anladık. İlk depremde 100 tonluk çamur silomuz yıkıldı. 10 fırın arabamız yıkıldı. Fırın vagonları 1,5-2 ton ağırlığında ve yer değiştirdiklerini gördük. Fırın vagonlarının devrilmesi bizi ciddi şekilde etkiledi. 10 gündür üretim yapamıyoruz. Tahminen 6 milyon liralık zararımız var.
# deprem # kayseri # ​Gaziantep # Kahramanmaraş

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