Deprem 100 tonluk çamur silosunu devirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 34. Cadde'de faaliyet gösteren seramik fabrikasının güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, tesisin içerisinde tonlarca ağırlıktaki malzemelerin yere düştüğü, bahçeye çıkan 3 çalışanın ayakta durmakta zorlandığı yer alıyor.

Fabrika müdürü Türker Kocabey, AA muhabirine, iki depremi de şiddetli şekilde hissettiklerini, ilk depremin ardından üretimi durdurup işçilere izin verdiklerini söyledi.

Öğle saatlerinde Elbistan merkezli deprem sırasında ise 2 kişi ile fabrikada olduğunu, panik halinde kendilerini dışarı attıklarını anlatan Kocabey, şunları kaydetti: