Deprem anında nereye gidilir? İşte ilçe ilçe toplanma alanları

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, bulundukları bölgelerdeki afet ve acil durum toplanma alanlarını sorgulamaya başladı. Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte, güvenli alanların önemi bir kez daha gündeme geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Deprem anında nereye gidilir? İşte ilçe ilçe toplanma alanları
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Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları, yaşanabilecek yeni sarsıntılara karşı vatandaşların geçici olarak güvenli şekilde barınabilecekleri, açık ve riskten uzak bölgelerden oluşuyor. Bu alanlar, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

Afet Toplanma Alanı Nasıl Sorgulanır?

turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
Arama çubuğuna “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” yazın.
T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra, bulunduğunuz adrese en yakın toplanma alanlarını harita üzerinden görebilirsiniz.
Toplanma Alanları Nerelerde Bulunuyor?

Her şehir, ilçe, mahalle ve sokak için belirlenen toplanma alanları; genellikle okul bahçeleri, parklar, spor alanları ve geniş yeşil alanlardan oluşuyor. Bu alanlar, yüksek yapı yoğunluğunun az olduğu ve enkaz riski taşımayan bölgelerde konumlandırılıyor.

İstanbul’da Öne Çıkan Toplanma Alanları:

Kadıköy: Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi
Beşiktaş: Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı
Bakırköy: Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili
Üsküdar: Validebağ Korusu, Çengelköy Sahil Parkı
Ataşehir: İçerenköy Spor Alanı, Kayışdağı Mesire Alanı
Vatandaşlar, bu alanlara en kısa sürede nasıl ulaşabileceklerini önceden belirlemeli ve acil durum çantalarını bu bilgiler doğrultusunda hazırlamalıdır. Ayrıca, resmi kaynaklar dışında paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi önemle tavsiye edilir.

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