Deprem anında nereye gidilir? İşte ilçe ilçe toplanma alanları

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları, yaşanabilecek yeni sarsıntılara karşı vatandaşların geçici olarak güvenli şekilde barınabilecekleri, açık ve riskten uzak bölgelerden oluşuyor. Bu alanlar, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

Afet Toplanma Alanı Nasıl Sorgulanır?

turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Arama çubuğuna “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” yazın.

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra, bulunduğunuz adrese en yakın toplanma alanlarını harita üzerinden görebilirsiniz.

Toplanma Alanları Nerelerde Bulunuyor?

Her şehir, ilçe, mahalle ve sokak için belirlenen toplanma alanları; genellikle okul bahçeleri, parklar, spor alanları ve geniş yeşil alanlardan oluşuyor. Bu alanlar, yüksek yapı yoğunluğunun az olduğu ve enkaz riski taşımayan bölgelerde konumlandırılıyor.

İstanbul’da Öne Çıkan Toplanma Alanları:

Kadıköy: Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi

Beşiktaş: Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı

Bakırköy: Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili

Üsküdar: Validebağ Korusu, Çengelköy Sahil Parkı

Ataşehir: İçerenköy Spor Alanı, Kayışdağı Mesire Alanı

Vatandaşlar, bu alanlara en kısa sürede nasıl ulaşabileceklerini önceden belirlemeli ve acil durum çantalarını bu bilgiler doğrultusunda hazırlamalıdır. Ayrıca, resmi kaynaklar dışında paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi önemle tavsiye edilir.